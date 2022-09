Il Mattino: “Dopo le foto di ieri, possibile partnership Napoli-Apple”

Le foto che ritraevano Aurelio De Laurentiis in compagnia di Tim Cook, AD di Apple, hanno fatto il giro del web in poche ore. E con esso anche le domande su possibili collaborazioni tra il club azzurro ed il colosso americano.

A riportare i colloqui tra De Laurentiis e Cook è stata l’edizione odierna de Il Mattino, che scrive:

“Collaborazione esclusiva che andrebbe in linea con quella in corso tra il Napoli e Amazon, unica nel suo genere in Italia. Il colosso americano della tecnologia e dell’elettronica di consumo nel 2022 è sbarcato nel mondo dei diritti tv legati allo sport. Una svolta epocale che può estendersi anche in Italia e in Europa: Apple ha rilevato i diritti esclusivi della Major League Baseball con un accordo pluriennale e soprattutto quelli della MLS che è divenuta la prima grande lega sportiva degli Stati Uniti ad andare all-in con una società di media digitali. E per la prima volta sarà sponsor del SuperBowl (potrebbe essere solo il passo preliminare per rilevare i diritti della NFL)”.

Si discute, quindi, una partnership innovativa tra Napoli ed Apple. Una collaborazione non solo d’immagine ma, a questo punto, anche tecnologica.