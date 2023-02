Non solo il Manchester United su Victor Osimhen. L’attaccante continua a segnare ed attirare l’interesse di nuovi club. Come riporta Il Mattino venerdi sera al Mapei Stadium c’erano alcuni emissari di Chelsea e Atletico Madrid sul calciatore, due nuovi club pronti ad investire in estate per acquistare il nigeriano.

Questi due club ma non solo il quotidiano sottolinea che potrebbe esserci un’asta in estate per il calciatore.