Il Mattino: “Ecco il piano del Napoli per i rinnovi di Insigne e Mertens”

Il Napoli nonostante le recenti sconfitte continua a navigare nei piani alti della classifica ma ciò che fa attendere con trepidazione i tifosi è la situazione rinnovi di Lorenzo Insigne e Dries Mertens.

Come riporta Il Mattino l’obiettivo del club è abbattere il muro degli ingaggi di circa 20 milioni di euro, passando dai 100-110 attuali a meno di 85 milioni. A pagarne le conseguenze potrebbero essere appunto i due talenti azzurri. Il Napoli ha un opzione di rinnovo per un altro anno per Mertens a 4.4 milioni di euro, ma il Napoli senza dubbio non lo eserciterà e piuttosto proverà a fare un’offerta abbastanza più bassa al termine del contratto. Situazione diversa per Insigne: il giocatore è in scadenza ma il Napoli non cambia la propria politica di abbattimento ingaggi e sta al giocatore decidere.