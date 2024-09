Il Mattino – Euro 2032, il Maradona può essere beffato dal Dall’Ara: le ultime

Come riporta Il Mattino, è ancora in alto mare la vicenda di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli per Euro 2032 e nel frattempo è stato avviato un altro progetto importante a Bologna, allo stadio Dall’Ara, che potrebbe soffiare il posto agli Europei proprio alla città partenopea. Il Governo vuole a tutti i costi Napoli per Euro 2032, e Gaetano Manfredi e Aurelio De Laurentiis attendono nel giro di poche settimane la chiamata a Roma del ministro dello Sport Andrea Abodi per discutere sulla situazione. Tra il Comune di Napoli e ADL non c’è accordo, con il patron azzurro che vorrebbe che gli fosse venduto lo stadio, mentre Manfredi sembra essere più propenso ad una concessione di 90 anni che include anche le aree esterne all’impianto di Fuorigrotta.