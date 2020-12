Il Mattino – Europa League, battere la Real Sociedad porterebbe 2 milioni nelle tasche del club azzurro: ecco i dettagli

Di certo non è un buon anno per il bilancio del club azzurro. I 19 milioni di rosso dell’ultimo bilancio del Napoli sono un record negativo e la stagione 20/21 non intende migliorare, dato che le casse del club hanno visto 0 introiti dalla biglietteria e soprattutto in forte calo anche gli introiti dalle sponsorizzazioni.

Proprio per questo motivo i premi derivanti dall’Europa League non sono da buttar via. Domani sera in palio per il Napoli oltre al passaggio del turno, c’è anche un mucchietto cash: 500 mila euro derivanti dal passaggio del turno, 570 milioni per la vittoria, e 1 milione di euro per passare il girone come primi. Insomma battere i baschi significherebbe portare nelle casse del club azzurro una somma pari a più di 2 milioni di euro. La missione principale però quest’anno e tornare a giocare la Champions, competizione che ha fruttato ben 65,8 milioni al club di De Laurentiis la scorsa stagione. L’Europa League non porterà a queste cifre certo ma finora ha portato a introiti pari a 4,65 milioni. Alzare la coppa a Danzica però potrebbe permettere al club azzurro di risanare il debito che il Covid ha causato, visti 13,5 milioni che spettano alla vincitrice della coppa. A cui poi si potranno aggiungere 3,5 milioni per l’accesso alla Supercoppa europea e 3,5 milioni per la partecipazione alla competizione.

Fonte: Il Mattino