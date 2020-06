Il Mattino – Fabian, ci sarà un incontro a fine stagione per il rinnovo : il Barcellona insiste sullo spagnolo

Il Barcellona insiste su Fabian Ruiz, per il quale è tornato per un nuovo sondaggio nelle ultime ore. La risposta del Napoli è sempre la stessa: lo spagnolo non parte e il club è deciso a blindare il centrocampista con il rinnovo. L’azzurro ha conquistato Rino Gattuso, che lo considera tra gli intoccabili della rosa. L’edizione odierna de Il Mattino dedica un ampio spazio al giocatore, rivelando che a breve ci sarà un incontro tra i il club e l’entourage per il prolungamento di contratto.

Il Barcellona torna a farsi vivo sul centrocampista azzurro, ma il Napoli è stato chiaro: Fabian si vende per 80 milioni al Real e non lo farà per meno per vestire la maglia blaugrana. “Per Gattuso è un intoccabile, – scrive il quotidiano – per il Napoli un gioiello da proteggere: ed è questo il motivo per il quale anche con l’agente di Fabian ci sarà un incontro: a fine stagione, per ragionare su un prolungamento di un contratto che scade nel 2023,ma che prevede anche un ingaggio che supera i 2milioni e che, come per Zielinski, potrebbe vedersi raddoppiato”.