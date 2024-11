Il Mattino – Facci a faccia tra Conte e la squadra, colloquio di mezz’ora: la situazione

Ieri il Napoli si è riunito a Castelvolturno e l’allenatore leccese ha deciso di parlare alla squadra dopo la sonora sconfitta rimediata contro l’Atalanta

Notizie Ssc Napoli – A Castelvolturno il Napoli si è riunito per gli allenamenti di questa settimana che porterà all’importantissima sfida di domenica sera a San Siro contro l’Inter e Antonio Conte ha parlato alla squadra.

Il tecnico ha deciso di tenere a rapporto tutta la squadra in un colloquio durato circa mezz’ora, prima di dare il via agli allenamenti.

Come racconta Il Mattino, si è trattato di un faccia a faccia molto sereno e tenutosi in un clima disteso, e come da abitudine il tecnico ha voluto mettere in evidenza gli errori commessi dalla squadra nella gara precedente e in preparazione della successiva. Sia che la squadra sia reduce da un risultato positivo (accaduto molto spesso fino ad ora che difatti resta in testa alla classifica guardando ancora tutti dall’alto verso il basso), sia in caso contrario.

Cosa si sono detti? Facile immaginare il succo del discorso di Conte, che ha analizzato pregi e difetti della gara persa contro l’Atalanta ma senza fare drammi, quasi come a derubricare l’episodio come un incidente di percorso.

a cura di Tommaso Parrella