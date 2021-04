Il Mattino – Gattuso ha trovato una squadra arrabbiata, ma viva. Giuntoli ha protestato con Mariani

È una sconfitta che lascia l’amaro in bocca al Napoli quella di ieri contro la Juventus, ma che al contempo lancia anche segnali incoraggianti per l’atteggiamento degli azzurri. L’edizione odierna de Il Mattino svela lo stato d’animo dei partenopei nello spogliatoio al fischio finale tra rammarico per le occasioni non sfruttate e gli episodi arbitrali: “Gattuso entra nello spogliatoio e trova la squadra che prova a darsi coraggio, arrabbiata per la sconfitta, ma viva.

E che rumoreggia per le occasioni sprecate, per un risultato che considera ingiusto, per la sfortuna e anche per le decisione dell’arbitro. Il ds Giuntoli ha protestato, anche nell’intervallo, con Mariani perché quel contatto in area, lo sgambetto a Zielinski di Alex Sandro solo lui non lo ha visto (e il Var non lo ha aiutato a rimediare alla clamorosa svista)“.