Il Mattino – Gattuso lavora per costruire la mentalità vincente che servirà l’anno prossimo

Il Mattino di oggi parla, in termini generali, del momento attuale del Napoli e dei meriti di Gennaro Gattuso nei risultati di questo periodo. Il Napoli infatti – come sottolineato dal giornale – ha svoltato in tutti i sensi e nel girone di ritorno soltanto l’Atalanta ha fatto meglio in termini di punti. Altri tre punti preziosi sono appunto arrivati ieri contro il Genoa, al Ferraris, contro una squadra affamata poiché coinvolta nella lotta per non retrocedere.

Gattuso dalla panchina ha guidato i suoi con continue indicazioni, spronandoli e incitandoli per tenere sempre alta la concentrazione e costruire così la mentalità vincente che servirà il prossimo anno. Una necessità manifestata proprio da Gattuso in recenti dichiarazioni. Il Napoli ha bisogno di portarsi avanti con il lavoro in tal senso e questo periodo di campionato certamente sarà utile.