Il Mattino – Il Milan pensa a Meret per il post-Donnarumma: con l’offerta giusta, ADL non dirà di no

La permanenza di Gianluigi Donnarumma al Milan, ad oggi, è tutt’altro che scontata. I rossoneri non sono così sicuri di riuscire a trattenere il talentuoso portiere, ecco perché comincia a guardarsi intorno per non rischiare di restare spiazzato.

E tra i nomi sulla lista degli uomini di mercato milanisti, secondo Il Mattino, c’è quello dell’azzurro Alex Meret: “In Liguria toccherà al portiere friulano che in queste ultime giornate in cui è toccato a lui, non ha mai sfigurato. E poi al suo futuro ci penserà il suo manager Pastorello, uno dei re del mercato: perché se il Milan non si accorda con Donnarumma, c’è da scommettere che il portiere del Napoli finirà proprio nelle mira del club rossonero. C’è da convincere De Laurentiis. Ma questa è una estate particolare, dove se dovesse arrivare l’offerta giusta, il patron non dirà di no. Per nessuno“.