In casa Napoli tiene banco la questione Maradona. Come riporta il Mattino la struttura deve essere rifatta in vista di Euro 2032 e c’è il rischio che il Napoli possa cambiare casa per evitare di giocare con gru accanto. Quest’ultima ipotesi non impossibile ma il Napoli preferirebbe evitare e restano in piedi la possibilità di giocare a Bari o Palermo.