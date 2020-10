Il Mattino – Insigne non avverte più dolore, ma niente forzature: si pensa al ritorno col Benevento

Lavora intensamente Lorenzo Insigne per tornare a pieno regime dopo l’infortunio al bicipite femorale rimediato contro il Genoa. Ieri il capitano azzurro è tornato a lavorare con il resto del gruppo, il dolore sta pian piano svanendo.

Nessuna forzatura, però, per il rientro in campo, come scrive oggi Il Mattino: “Anche se la possibilità di vederlo in campo sabato pomeriggio sono praticamente zero, comincia ad allenarsi Lorenzo Insigne: sotto la pioggia, ha svolto la prima seduta sul campo con il pallone.

Il capitano non avverte più problemi al bicipite femorale sinistro ma lo staff medico non intende forzare perché la lesione di primo grado ha ancora bisogno di tempo per ripararsi. In questo momento, l’obiettivo è rivederlo in campo nel derby con il Benevento ma tutto dipende anche dalla risposta fisica di Insigne”.