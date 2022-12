Il Mattino – Inter-Napoli, San Siro sarà sold out: ci saranno almeno 4.500 tifosi azzurri

Il Mattino parla del match del 4 gennaio tra Inter e Napoli in programma a San Siro: “La carica dei 75mila al Meazza. Per il big match di mercoledì prossimo allo stadio di San Siro sarà tutto esaurito. Gli ultimi tagliandi sono stati venduti nelle scorse ore. Ma c’è da giurare che saranno tanti i napoletani – o meglio i tifosi del Napoli – che non vorranno mancare. La trasferta di Milano, per gli incidenti degli scorsi anni, è vietata ai residenti in Campania. Ma l’anello blu del Meazza, storico settore riservato agli ospiti, è andato anche’esso tutto esaurito. 4500 i biglietti venduti. Ma ci saranno tanti altri supporter azzurri, provenienti da tutto il Settentrione, come è abitudine, mischiati agli interisti”.