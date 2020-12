Il Mattino – Juve-Napoli, martedì ci sarà la sentenza: la FIGC non si costituisce

Novità per quanto riguarda il ricorso che il Napoli sta portando avanti in seguito alla sconfitta a tavolino e conseguente -1 in classifica per i fatti relativi al match contro la Juventus. Secondo quanto si legge sul Mattino, la FIGC non si è costituita entro la mezzanotte di giovedì 17 dicembre, dunque non ha potuto produrre memorie su questo caso, scoppiato sabato 3 ottobre. La Federazione, però, sarà in grado di partecipare all’udienza e un suo legale potrà fare un’arringa ma non saranno presentate documentazioni.