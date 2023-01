Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Khvicha Kvaratskhelia è in “pessime condizioni”. Il georgiano non è stato convocato per il match con la Salernitana.

“Tra le duemila difficoltà anche l’assenza pesantissima di Kvaratskhelia: il georgiano è a pezzi per l’influenza, non riesce a riprendersi e in pratica non si allena da domenica. Dunque, Spalletti lo lascia a curarsi a casa. La sua maglia andrà, i dubbi sembrano pochi, ad Elmas”.