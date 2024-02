Il Mattino – Kvaratskhelia è la nota più positiva del Napoli, ma da solo non basta

Il Mattino ha elogiato Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli: “Il Napoli si può aggrappare soltanto alle giocate di Kvaratskhelia, ma non basta. Perché la squadra di Mazzarri non riesce ad essere pericolosa o concreta, a parte quando è Kvara ad accendere l’interruttore con le sue finte manda ai matti la difesa rossonera. Il georgiano si diverte ad andare incontro ai compagni per ricevere il pallone e provare a inventare. Uno, due, tre volte, quando punta gli avversari sembra sempre che possa succedere qualcosa di buono, ma le sortite di Kvara – che per lunghi tratti sembra tornato quel demonio infermabile della passata stagione – non bastano al Napoli per restare aggrappato alla partita”.