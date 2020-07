Il Mattino – L’Atletico Madrid torna alla carica per Koulibaly: spunta anche l’Everton di Ancelotti, la situazione

L’edizione odierna de “Il Mattino” fa il punto anche sul mercato in uscita in casa Napoli. Sul fronte degli addii, l’Atletico Madrid si è rifatto vivo (e con decisione) per Koulibaly. “Non è ancora il prezzo giusto, ma il club madrileno è pronto a presentare un altro rilancio nei prossimi giorni. C’è pure l’Everton che ha lanciato segnali ma senza spingersi oltre i 40 milioni di euro. Perché il mercato non si ferma, nonostante il pallone continui a rotolare senza sosta. E con il Lille, c’è il discorso avviato per Gabriel: vero che lo slot extracomunitario non è libero ma c’è tutto il tempo per liberarlo con la cessione di Lozano”.