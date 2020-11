Il Mattino – L’infortunio di Osimhen non è preoccupante: piccola chance di recupero per il Milan

L’infortunio di Osimhen non è preoccupante. I medici a Villa Stuart hanno solo confermato la lussazione anteriore alla spalla destra già rilevata in Nigeria. Nell’edizione odierna Il Mattino si esprime così sulle possibilità di recupero:

“Il responsabile dello staff sanitario, Raffaele Canonico, ha seguito le visite dell’attaccante che all’ora di pranzo è arrivato nella Capitale con un volo privato da Lagos e ha poi comunicato l’esito della visita a Gattuso che ha cosi tirato un sospirone di sollievo. Non sarà un recupero lungo, ma in ogni caso, almeno con il Milan è consigliato il riposo. Tradotto: ancora una piccolissima chance di recuperare c’è ancora. Diciamo che almeno altri sette giorni di stop sono consigliati. Ma tutto dipende anche da come reagirà alla fisioterapia, iniziata già in serata e che proseguirà in queste ore. In ogni caso, Gattuso non correrà rischi prima del via libera dei medici. Stamane a Castel Volturno, mister 80 milioni dovrebbe già riprendere gli allenamenti sia pure con un tutore che gli servirà per immobilizzare la spalle ed evitare altri fastidi. In ogni caso, quando non si allena non ha bisogno del tutore, segnale questo di una situazione alla spalla che non è da allerta rossa. In ogni caso, ogni giorno verrà valutata la condizione della spalla di Osimhen. Tre giorni sembrano pochi ma con questo tipo di contrattempo non lo sono”.