Il Mattino – Lo United offre Zirkzee per Osimhen, ma Conte vuole trattenere Raspadori

Stando a quanto riportato da Il Mattino, il Napoli vorrebbe tenere Giacomo Raspadori a gennaio: “Sono ore in cui Antonio Conte detta le sue coordinate sul mercato di gennaio. Ma ovvio tutto passa per Osimhen. Ha una clausola da 75 milioni che a gennaio può essere esercitata, non è semplice trovare chi si accolli i 12mln netti per le prossime due stagioni. Il Manchester United ci sta provando ed è pronto a mettere sul piatto un esubero da 40 milioni, ovvero l’ex Bologna Joshua Zirkzee. Ma la pista che lo porta al Napoli si è molto raffreddata nelle ultime ore. Almeno con vista a gennaio. L’idea è quella di tenere Raspadori, perché ormai viene considerato un alter ego di McTominay e di intervenire più che altro sul reparto arretrato. Ma dipende dalle offerte. Per l’attacco, eventualmente, le operazioni sono più in prospettiva futura. Piace infatti Francesco Pio Esposito, attaccante 19enne in forza allo spezia ma di proprietà dell’Inter. Il giovane piace anche in Premier e Marotta non pare intenzionato a privarsene”.