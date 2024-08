Il Mattino – Lukaku, ecco cosa manca per l’accordo definitivo tra Napoli e Chelsea

Il Mattino ha fatto il punto sulla trattativa tra Napoli e Chelsea per Romelu Lukaku: “Il punto adesso non è la valutazione ma le modalità di pagamento. Nonché la formula. Perchè gli azzurri – che stanno facendo di tutto per prendere Lukaku e far felice Conte – hanno proposto una formula di pagamento triennale: 7 milioni subito (per il prestito oneroso) poi il riscatto obbligatorio con 12 milioni da versare nel 2025 e altri 12 milioni nel 2026. Insomma, un altro rilancio che porta la valutazione che fa del 31enne il Napoli a circa 31 milioni di euro. Ma il Chelsea vuole tutto e adesso, con una cessione a titolo definitivo e la questione non è di facile soluzione. Anche se Lukaku ha già l’accordo triennale con gli azzurri per 6 milioni a stagione e non rientra nei piani del tecnico italiano Maresca. Manna si è presentato al tavolo con il Chelsea con una batteria di bonus davvero beneauguranti. La maratona è iniziata attorno alle ore 16,30 con De Laurentiis, ancora nelle Isole Eolie, aggiornato praticamente in tempo reale, ma i dettagli dell’operazione per portare Lukaku a Napoli non sono ancora definiti. Il pagamento pluriennale è alla base della nuova offerta del club azzurro anche con un’originale scansione d’incentivi legati alle presenze, alla qualificazione per la Champions League e anche per la variante più allettante, ovvero lo scudetto. All’incontro di ieri, anche per dare solennità all’affare, c’era il potente manager di Big Rom, Federico Pastorello. Che è uno dei protagonisti dell’operazione perché ha più volte rifiutato tutte le alternative proposte al belga, compreso l’Aston Villa. Alle 20 ore italiane, il vertice si è concluso. Ma non è una chiusura, non c’è rottura. Le parti si riaggiornano in queste ore. Lukaku vuole Conte e il Napoli ed impaziente di fare le valigie. E così sarà. Ma non è ancora una cosa così immediato. Peraltro il Chelsea è infastidito dall’atteggiamento del club azzurro. Ora, però, non è più il tempo dei risentimenti: esclusa l’opzione Casadei, l’idea è quella dell’affare secco, tra prestito e pagamento dilazionato in tre anni, la valutazione di Lukaku dovrebbe essere di circa 35 milioni. Il Chelsea, ovviamente, vorrebbe ridurre a due le rate. Da qui la necessità di un nuovo incontro e quindi ci sarà ancora da penare, anche se un’intesa di massima è stata già raggiunta”.