Il Mattino – Lungo scambio di messaggi tra Conte e Di Lorenzo, ma l’azzurro non cambia idea

Il Mattino ha fatto il punto sulla questione legata a Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli. Lui e Antonio Conte si sono scambiato lunghi messaggi, ma non basteranno. L’azzurro ha puntato i piedi e vorrebbe andar via. La situazione non è cambiata e dal suo agente non arrivano segnali di distensione, ma il tempo potrebbe guarire le ferite. La Juventus, nel frattempo, continua a seguire la vicenda. Uno dei motivi che hanno portato a questa situazione è stato anche il cambio di Francesco Calzona all’ultima partita casalinga contro il Lecce, con il tecnico che lo sostituì all’ottantesimo minuto esponendolo ai fischi dei tifosi. Calzona gli ha parlato a lungo anche il giorno successivo spiegandogli che non c’erano direttive presidenziali e che voleva giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo quarto d’ora, ma la spiegazione non lo ha convinto.