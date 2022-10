Il Mattino: “Maradona si sarebbe commosso davanti a questo gruppo”

L’edizione odierna elogiai Napoli di Spalletti, il giorno dopo la magistrale vittoria contro l’Ajax. Ecco un estratto:

“Si sgomberi il campo da un dubbio, dunque: è il Napoli forte, non sono i suoi avversari deboli. In questo momento pochi in Europa possono tenere testa alla squadra costruita da De Laurentiis e Giuntoli e plasmata da Spalletti, un vero maestro che si gode anche il primato di essere il primo allenatore di una squadra italiana ad avere segnato più di 10 gol nelle prime tre partite di un girone Champions. L’Ajax aveva dedicato un fumetto a Cruifff e Maradona seduti su una nuvola davanti alla tv: Maradona, che è stato onorato come il tecnico voleva, si sarebbe commosso di fronte a questo gruppo che ha dato una lezione di tecnica e di fattica dove è nato il calcio totale. Il Napoli è adesso quel calcio.

Gli avversari si sono messi in ginocchio davanti allo squadrone di Spalletti e ora basta un punto tra otto giorni proprio contro gli svampiti olandesi al Maradona, poi ci sarà l’obiettivo di difendere il primo posto dall’assalto del Liverpool. Non avrebbero mai potuto immaginarlo i tifosi che fino a metà agosto avevano grandi dubbi sulla forza di questa squadra, rimpiangendo chi era stato escluso dal progetto perché arrivato a fine corsa. Il nuovo Napoli è un vento impetuoso che spinge verso il sogno A”.