Il Mattino – Mazzarri non è in discussione, ma bisogna iniziare a fare risultati

Il Mattino ha fatto il punto sulla posizione e sul futuro di Walter Mazzarri, allenatore del Napoli: “Rimane sott’acqua invece il buon Walterone, cui la sconfitta ha portato altre ventate gelide: già ha un contratto a termine di soli sei mesi. Il suo futuro immediato non è in discussione, ma fino a quando? Al momento non ci sono notizie di esoneri imminenti, perché De Laurentiis ci penserà mille volte prima di arrivare a una simile decisione, ma è chiaro che le sconfitte pre-natalizie non sono un viatico per la serenità. E Mazzarri non è un allenatore di cartone. Anche perché ci sono 50mila spettatori venerdì pomeriggio al Maradona: dunque, una doppia responsabilità. Per tutti. Con il Monza è necessario inviare segnali: perdere altro terreno sottrarrebbe autostima, dunque energie mentali, che a volte sono tutto”.