Il Mattino – Milik-Roma, ipotesi di scambio con Under o Veretout: i dettagli

L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio al mercato del Napoli. In particolare sembra proseguire l’interesse della Roma per Milik. Il polacco ancora non rinnova con la società partenopea e sembra destinato all’addio a fine stagione. I giallorossi ci pensano e stanno valutando l’idea di uno scambio con Cengiz Under o Jordan Veretout, entrambi molto graditi al Napoli.

“Il polacco considera completata la sua esperienza partenopea, l’affare Osimhen lo certifica. Ancora una volta, i giallorossi cercano Milik per il post-Dzeko, questa volta con la certezza di dover trovare un sostituto al partente bosniaco e alla ricerca di una punta sulla quale incentrare il nuovo corso. Entrano in gioco gli scambi, soprattutto per realizzare plusvalenze: il Napoli valuta Milik tra i 40 ed i 50 milioni, la Roma vuole inserire uno tra Under e Veretout, entrambe contropartite gradite all’area tecnica azzurra.

Manca, soprattutto per il turco, però, una stessa valutazione: la Roma continua a chiedere 35 milioni per il cartellino di Under e in un primo scambio di visioni con il Napoli, alcuni intermediari che stanno portando avanti la trattativa, hanno ipotizzato uno scambio alla pari subito frenato da Giuntoli. Più sullo sfondo l’inserimento di Veretout. Nei prossimi giorni sarà in Italia l’agente di Under, Fali Ramadani, che cercherà di avvicinare le posizioni, con l’esterno della Roma che gradirebbe la destinazione partenopea”.