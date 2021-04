Il Mattino – Napoli, ADL pensa all’autoproduzione delle maglie nella prossima stagione: le ultime

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sull’intenzione di Aurelio De Laurentiis di autoprodurre le maglie del Napoli in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano, a fine anno terminerà il contratto con il gruppo BasicNet, e di conseguenza la partenership con Kappa. Una collaborazione durata sei stagioni che ha portato nelle casse del Napoli ben 8 milioni a stagione. Il patron azzurro ha sempre snobbato le offerte dalle grandi multinazionali per tenere per sè una parte delle prerogative commerciali, che non tutti i marchi lasciano facilmente. Ecco perchè ADL tiene ad stringere accordi con chi possa accontentare solo le sue richieste.