Il Mattino, Napoli: appuntamento in primavera per i rinnovi di Zielinski e Lozano

Il Napoli è costantemente al lavoro sui rinnovi.

Ecco quanto scrive Il Mattino in merito alla situazione di Lozano e Zielinski, entrambi in scadenza nel 2024:

“Attenzione alle grandi manovre attorno Lozano e Zielinski: il Napoli ha dato appuntamento in primavera agli agenti per discutere dei rinnovi. Non sarà semplice, perché i due partono da una base molto alta, circa 4,5 milioni netti a stagione. Il club azzurro non può fare offerte al rialzo, il tetto di ingaggi varato la scorsa estate non è derogabile da De Laurentiis”.