Il Mattino – Napoli, aumentano le chance di Galtier: gli aggiornamenti

Il Mattino ha fatto il punto sull’eventuale nuovo allenatore del Napoli: “Inserimento a sorpresa nelle ultime ore per la panchina del Napoli. Sembrava ormai corsa a due tra Paulo Sousa e Rudi Garcia per raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti, invece ora si registra anche un rientro di Christophe Galtier le cui quotazioni sono in rialzo e non sono da escludere colpi di scena. Il tecnico francese, infatti, ieri sera ha fatto sapere al club azzurro che sta per lasciare il Paris Saint-Germain. Questione di ore. Poi sarà libero considerando la risoluzione contrattuale in corso con una buonuscita da sei milioni di euro. A quel punto tra lui e l’azzurro ci sarà solo la richiesta da 5 milioni di euro (quasi 8 lordi) per tre anni. Richiesta alta ma alla portata della società. Il presidente Aurelio De Laurentiisperò vuole pensarci bene ed è probabile che voglia rivedere Garcia prima di emettere il verdetto definitivo”.