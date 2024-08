Il Mattino – Napoli, Conte è convinto che con il lavoro la squadra crescerà e rinascerà

Stando a quanto riportato da Il Mattino, il Napoli ha effettuato doppia seduta di allenamento nella giornata di mercoledì, con Antonio Conte convinto di riuscire a risollevare la squadra: “Ieri doppia seduta anche piuttosto intensa, di quelle che piacciono a Conte e al suo staff, alla ricerca di una identità azzurra dopo che domenica il Napoli della ripresa è apparso qualcosa di indefinito e alieno. Conte non vede l’ora di rimettere in campo il Napoli: è l’alba di una nuova era ed è normale che possano esserci delle cadute. Lui è il grande motivatore, l’affabulatore: è convinto che con il lavoro la squadra crescerà e vivrà uno splendido rinascimento. D’altronde, l’uomo è un vincente e l’obiettivo è quello di portare in dote il ritorno in Champions. Lo spogliatoio, che non è un uditorio qualsiasi, lo ha incoronato leader. Ma da domenica le parole lasciano spazio al campo, al pallone che deve rotolare in rete, ai risultati che devono arrivare. Lui, per primo, ne è felice”.