Stando a quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, starebbe pensando di non dare premi alla squadra in caso di vittoria della Supercoppa: “De Laurentiis non ha nascosto il suo stato d’animo, è furibondo. Questo “ritiro a tempo determinato” è il minimo che gli è venuto in mente. Aveva pensato a qualche premio in vista della Supercoppa: ma al momento Edo De Laurentiis, il vice presidente che rappresenta i vertici nel ritiro, non ne ha fatto cenno”.