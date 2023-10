Il Mattino – Napoli, ecco come Rudi Garcia ha vissuto le ultime 48 ore

Il Mattino ha svelato come Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha vissuto questi ultimi giorni di rumors e dichiarazioni: “Lunedì pomeriggio è sbarcato nella sua Nizza, in Francia, nel buen retiro della Costa azzurra, per abbracciare la compagna Francesca Brienza che proprio un mese fa ha dato alla luce la piccola Sofia, primogenita della coppia e quarta figlia di Rudi. Il tecnico del Napoli ne ha approfittato per “staccare” la spina coccolarsi la neonata e portarle un regalino visto che proprio domenica scorsa ha compiuto un mese. Per 48 ore circa, Rudi Garcia ha cercato di isolarsi il più possibile dalle questioni di campo, dalle fibrillazioni dell’ambiente, dal sentirsi in discussione e dal lavoro in generale. Facile immaginare la coppia a passeggio sulla Baia degli Angeli in Costa azzurra con la piccola Sofia nell’inglesina. Rudi ha già il biglietto prenotato ed il trolley pronto per rientrare oggi a Napoli. Il tecnico è atteso a Capodichino alle 12.05 con un volo Easyjet (U216819) che decollerà da Nizza alle 10.45. Poi subito alla volta di Castel Volturno dove alle 17 è in programma la ripresa degli allenamenti. A meno che De Laurentiis non decida diversamente”.