Il Mattino – Napoli, ecco cosa aspetta Lukaku: le ultime

Secondo Il Mattino, Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea, vuole solo il Napoli e sta aspettando che le due società trovino un accordo: “Una maglia – quella azzurra – che vuole indossare anche Lukaku. Big Rom era finito nel mirino del Milan, ma i rossoneri hanno dovuto cambiare strategia sia per l’evidente preferenza di Romelu sul Napoli dove ritroverebbe il suo mentore Conte, sia per il tempo necessario affinché il Chelsea – proprietario del cartellino – potesse abbassare le pretese. I blues infatti chiedono 44 milioni e non intendono dare nuovamente in prestito il giocatore (ha il contratto che scade nel 2026 è il rischio di perderlo a parametro zero sarebbe concreto). Facile immaginare che con il passare del tempo, i Blues saranno costretti ad abbassare le pretese (fino a circa 25-30 milioni). In quel caso, il Napoli è pronto a sferrare un attacco, praticamente senza concorrenza. L’unico ostacolo è relativo all’impasse Osimhen la cui clausola (da 120 milioni) al momento pare sia presa in considerazione solo dal campionato arabo”.