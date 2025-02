Il Mattino – Napoli, ecco il sostituto di David Neres: la scelta di Conte

Il Mattino si è soffermato sulle alternative del Napoli dopo l’infortunio di David Neres: “Conte è costretto a fare la conta dei superstiti: l’unico titolare in quel ruolo sarebbe Okafor, ma l’ex Milan – giunto in prestito proprio sul gong del mercato di riparazione – è ancora in evidente ritardo di condizione e non può essere certo impiegato dall’inizio.Sfogliando la margherita i petali della rosa azzurra si riducono al solo Raspadori (peregrina l’ipotesi Ngonge). Toccherà quasi certamente a Jack dunque partire dal primo minuto con la Lazio. Resta da capire se l’ex Sassuolo prenderà posto e mansioni di Neres oppure agirà più accentrato al fianco di Lukaku. In questo caso Conte potrebbe anche pensare di cambiare spartito tattico, tornando alla difesa a ‘tre’. Si vedrà. Ieri l’allenatore non ha provato nulla in campo con la squadra che si è limitata ad un lavoro di forza. Le prime indicazioni arriveranno dall’allenamento di oggi a Castel Volturno”.