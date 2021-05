L’edizione odierna del Mattino si sofferma sul mercato in entrata della SSC Napoli in vista della prossima stagione. Il terzino in forza al Chealsea, da ieri neocampione d’Europa, Emerson Palmieri, sarebbe disposto a riabbracciarsi con Luciano Spalletti e fare il suo ritorno in Italia dopo le esperienze con Palermo e Roma. Lì sulla sinistra ,dopo l’ennesimo infortunio di Ghoulam, c’è un vuoto da colmare. Poi magari servirà un altro esterno basso con la partenza di Elseid Hysaj.