Il Mattino – Napoli-Empoli, 5 giocatori bloccati dall’Asl per un caso Covid

Stando a quanto riportato da Il Mattino, ci sono cinque giocatori dell’Empoli che, in seguito ad una comunicazione del Ministero inviata all’Asl, non devono uscire dall’albergo per le norme anti-Covid. Queste le parole di Ciro Verdoliva, manager dell’Asl:

«I cinque giocatori sono considerati contatti stretti con una persona risultata positiva in un volo del 4 gennaio scorso e quindi, poiché non sono passati ancora dieci giorni, devono stare in isolamento».

Nonostante ciò, l’intero gruppo squadra dell’Empoli è partito regolarmente alla volta dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli per gli ottavi di Coppa Italia. La partenza è stata solo rinviata di mezz’ora rispetto alle 15:40, orario fissato in precedenza.