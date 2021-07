Il Mattino – Napoli, fissata la data dell’incontro tra ADL e Insigne: le ultime

L’edizione odierna del Mattino, si sofferma sul futuro di Lorenzo Insigne. Secondo il quotidiano è stata fissata la data dell’incontro tra ADL e del capitano azzurro per discutere sul rinnovo. Il 5 agosto le due parti si incontreranno, e con nessun offerta sul tavolo per il giocatore l’addio non sembra essere la strada più plausibile. Il Napoli al momento non pensa a una sua cessione e non arriverà a meno che non sia lui stesso a chiederla, anche se difficilmente accadrà. Ecco che allora la via più praticabile diventa quella della permanenza senza rinnovo.