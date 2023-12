Il Mattino – Napoli furioso per le decisioni di Massa, De Laurentiis ha chiamato la FIGC

Il Mattino racconta di un Napoli furioso per le decisioni arbitrali di Davide Massa nel match perso dagli azzurri al Maradona per 0-3 contro l’Inter: “La reazione di De Laurentiis è furente, è lui che decide che Mazzarri non debba andare a parlare né in tv né in sala stampa: silenzio totale del tecnico. Il presidente del club partenopeo, che poi ha mandato il ds Meluso davanti alle telecamere per commentare l’arbitraggio di Massa, subito dopo il triplice fischio ha così parlato ai suoi dirigenti: “Non facciamo complottismo, non facciamo dietrologia, ma abbiamo perso per gli errori dell’arbitro. E ci spiace per i nostri tifosi”. Ma è un silenzio che fa rumore. L’allenatore del Napoli è quasi più arrabbiato del patron, in tanti cercano da Massa delle spiegazioni che non arrivano e non convincono. Il tecnico le chiede anche al quarto uomo, Rapuano. Walterone è nero, nerissimo «e se parla non lo abbiamo più in panchina per le prossime dieci partite». Ci sono dei sospetti che sono esplosi nel finale, telefonate di De Laurentiis ai vertici della Federcalcio e degli Arbitri per protestare per la direzione del Maradona. Una disastrosa direzione dell’arbitro e del Var, che contribuiscono ad agitare spettri ben conosciuti nel mondo azzurro. Ecco il motivo della furente reazione di De Laurentiis. Con il suo arbitraggio, il Napoli si considera danneggiato gravemente. Ora bisogna capire cosa faranno Pacifici e Rocchi: difficilmente Massa verrà sospeso ma di sicuro per quest’anno non arbitrerà più il Napoli. Ormai appare certo”.