Il Mattino – Napoli, Galtier in pole per il post-Gattuso: ecco i dettagli

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli sembrerebbe aver ripiegato su Christophe Galtier come successore di Gattuso nella prossima stagione. Secondo il quotidiano, il tecnico marsigliese autore di una fantastica stagione sulla panchina del Lille, sarebbe al momento in pole per la panchina azzurra nella prossima stagione.

Il francese però potrebbe riscontrare difficoltà ad ambientarsi in Italia, motivo per cui è ancora troppo presto per definire questa trattativa conclusa, però per lui sarebbe pronto un biennale a 2,5 milioni netti a stagione.