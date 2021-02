Il Mattino – Napoli, Gattuso a colloquio con la squadra: contro il Genoa bisognerà lottare su ogni pallone

In vista del match di domani tra Genoa e Napoli in programma alle 20:45, Gattuso pare abbia avuto un colloquio con la squadra in vista della trasferta di Marassi. Stando alle informazioni raccolte dai colleghi del Mattino, il tecnico calabrese pare abbia voluto caricare la squadra chiedendo ai suoi uomini di arrivare sempre prima sul pallone e di lottare a ogni possesso della squadra avversaria per riconquistarlo. Fondamentale quindi come sempre l’aspetto motivazionale per Ringhio, che nel frattempo continua a valutare i suoi uomini aspettando i risultati dai test fisici.