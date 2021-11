Il grande inizio di stagione di Kalidou Koulibaly ha nuovamente acceso i riflettori sul futuro del difensore. Il centrale guadagna 6 milioni di euro ed è in scadenza nel 2023, questa estate appare probabile che succederà qualcosa.

Per De Laurentiis non può assolutamente ‘salutare’ a parametro zero quindi si lavorerà per la cessione anche se il giocatore viene valutato quasi 70 milioni oppure per un prolungamento di contratto. A riportarlo è Il Mattino.