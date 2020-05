Il Mattino – Napoli in pressing su Osimhen: il Lille fissa il prezzo

L’edizione odierna de Il Mattino parla dalle trattative di calciomercato del Napoli, impegnato – soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo – su più fronti. Dopo i nomi di Jovic e Azmoun, il ds azzurro Giuntoli ha segnato un altro nome, quello di Victor Osimhen. Il talento del Lille è considerato tra i migliori Under 21 d’Europa e per questo motivo la concorrenza è alta. Il presidente del Lille Gerard Lopez, con cui il Napoli ha già trattato la scorsa finestra di mercato per Pépé, fissa il prezzo: 55 milioni.

“Il presidente del Lilla, Gerard Lopez è una vecchia conoscenza del Napoli: lo scorso anno era l’uomo che aveva promesso al club azzurro Nicolas Pépé che, però, alla fine scelse l’Arsenal. Forse è per non aver mantenuto quell’impegno che Lopez tende la mano al ds Giuntoli per Victor Osimhen, 21 anni, il nigeriano corteggiato da mezza Europa, tra i miglior Under 21 tra i cinque top campionati del vecchio continente: 190 cm, alla sua prima stagione in Francia ha realizzato 18 gol (di cui 2 in Champions League) dopo aver impressionato in Belgio con la maglia dello Charleroi.

Osimhen mette d’accordo tutti, De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso. Prezzo, come sempre, altissimo: 55 milioni. In più un bel po’ di concorrenza (pure il Liverpool), che c’è sempre anche in tempi di Covid 19. Il calcio francese è al tappeto, dopo la scelta del governo di chiudere la stagione. In 4 club rischiano il default e molte stelle minacciano di lasciare la Francia”.

Ecco quanto scrive Il Mattino a proposito del possibile colpo di mercato del Napoli. Nonostante la crisi economica causata dalla pandemia da Coronavirus che ha colpito il sistema calcio il prezzo del talento nigeriano è ancora elevato e il Lille non vuole far sconti. Il Napoli per ora attende le nuove evoluzioni del calciomercato per sferrare l’offensiva decisiva.