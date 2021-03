Il Mattino – Napoli in silenzio stampa fino a fine stagione: De Laurentiis non ha cambiato idea

Il Napoli è in netta ripresa e il clima infuocato sembra ormai un lontano ricordo. Ciononostante, scrive oggi Il Mattino, il silenzio stampa non verrà interrotto. Anzi, proseguirà fino a fine stagione: “Il tecnico ha una voglia matta, dopo questa vittoria, di raccontare, spiegare. Non può farlo. De Laurentiis non ha cambiato idea, nonostante anche lui sia tornato sereno, persino felice e il rapporto tra il patron e il tecnico è divenuto, semplicemente, normale.

Ma De Laurentiis ha mostrato prima della gara il suo umore, ha voluto ripetere quello che ormai è una specie di rito. Ha incontrato i calciatori, li ha salutati senza chissà quale discorso. Poi, però, è andato via prima, perché il freddo era pungente. Alla fine ha inviato messaggi a tutti, perché è questa una vittoria che lascia il segno“.