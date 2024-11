Il Mattino – Napoli, messaggio di McTominay per tranquillizzare Conte

Come riportato da Il Mattino a proposito di Scott McTominay, infortunatosi con la Scozia, l’ex centrocampista del Manchester United nella notte ha mandato un messaggio tranquillizzando l’ambiente azzurro sulle sue condizioni. Inoltre, nella giornata di ieri lo scozzese verso le 16 è piombato al centro tecnico partenopeo: non si è allenato, ma c’era fretta da parte dello staff medico di visionarlo ed è arrivata la fumata bianca. Una piccola incognita c’è sempre sulla sua presenza contro la Roma, ma ieri Conte è apparso sereno sulla questione legata all’infortunio di McTominay. Stesso discorso per Romelu Lukaku: già ci aveva pensato l’attaccante belga a smontare le parole del suo ct, Tedesco, che aveva fatto ventilare l’ipotesi di uno stop per cinque giorni, ma ieri Conte si è reso conto che Lukaku è ok. Proprio come aveva fatto sapere.