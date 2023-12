Il Mattino – Napoli-Monza, ecco cosa ha detto De Laurentiis alla squadra

Il Mattino commenta le dichiarazioni del presidente azzurro De Laurentiis, il quale, dopo il pari del Napoli contro il Monza, forse per la prima volta ha chiesto scusa, addossandosi tutte le responsabilità del momento negativo attraversato dalla squadra. Sul quotidiano si legge: “Non mostra arroganza, finge serenità. Non lo è per nulla: lo 0-0 con il Monza brucia, quella zona Champions che si allontana ancora di più. Forse, è persino pentito di aver mandato via Garcia. O forse, è l’unica cosa che rifarebbe oggi stesso”. A fine partita poi, come svela proprio Il Mattino, De Laurentiis ha voluto prima sentire Mazzarri e poi sarebbe andato nello spogliatoio del Napoli per fare i complimenti alla squadra per la prestazione e provare a rincuorare i calciatori con il volto triste.