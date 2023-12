Come riporta Il Mattino, Davide Massa, arbitro di Napoli-Inter che ha scatenato le polemiche degli azzurri, non avrà nessun provvedimento dall’AIA. Al contrario, è stata promossa la sua direzione di gara, con il fallo di Lautaro Martinez su Lobotka non sanzionato in quanto il centrocampista del Napoli aveva già perso il controllo della palla. Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, non prenderà provvedimenti, ma per un po’ di tempo non farà arbitrare il Napoli a Massa.