Il Mattino – Napoli, possibile rinnovo per Matteo Politano: le ultime

– Matteo Politano è senza dubbio uno dei calciatori del Napoli più in forma in questo inizio di stagione. L’ala destra si è preso la scena a suon di assist e gol. Come su Il Mattino, inoltre, per il calciatore si fa largo l’ipotesi di un prolungamento contrattuale. Il calciatore ha un accordo con il Napoli fino al 30 giugno 2025 ma, stando a quanto sul quotidiano, De Laurentiis potrebbe decidere a breve di sedersi ad un tavolo per iniziare a discutere di un prolungamento contrattuale che potrebbe essere triennale. Attualmente Politano percepisce circa 2 milioni di euro ma, in caso di rinnovo, le cifre dovrebbero essere diverse.