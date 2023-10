Il Mattino – Napoli, Raspadori sarà titolare anche contro il Milan

Come riporta Il Mattino, Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, sostituirà l’infortunato Victor Osimhen anche contro il Milan: “Se vincere è l’unica cosa che conta e allora non può che essere contento di averlo fatto con Raspadori in versione prima punta. L’autunno è un periodo magico per Jack: segnò 4 gol ad Ajax e Rangers Glasgow lo scorso anno (oltre che con l’Italia) e un anno dopo è di nuovo decisivo. Non ha chissà che media realizzative, ma in ogni caso alla prima da titolare colpisce e affonda. È tornato da Londra mercoledì alle 15 e alle 17 era già a Castel Volturno ad allenarsi in vista della maglia da titolare a Verona. Premiato. Nessun turnover, Simeone s’arrangi. Rispetta le regole, i codici di comportamento: è evidente che ha da tempo una propria dimensione. È costato 35 milioni di euro e dunque mai ha pensato di essere un bomber di riserva. Ma con Osimhen là davanti non c’è alternativa: o giochi altrove o aspetti. E la bravura sta nel cogliere l’attimo: la prima da titolare in Champions e la prima rete pesantissima.Lui è l’anti-Osimhen: non è social, non fa mai polemiche, non ha mai un gesto di stizza. Fisicamente, poi, sono come il giorno e la notte. Ma quando non c’è il nigeriano, è lui “il naturale” vice. E non il povero Cholito. Con il Milan non torna nulla in ballo: le gerarchie sono chiare. Con Raspadori in campo, Garcia era certo di poter trovare, a Berlino, una nuova strada, più moderna, per coniugare risultati e spettacolo, non limitandosi soltanto a vincere (ma se è l’unica cosa che conta, basta dirlo) e provando ad affermare un’ipotesi di dominio internazionale che iniziasse proprio da un calcio d’attacco. Con un falso nove che gioca ovunque. Raspa non ha avuto molti palloni, anzi ne ha avuto pochi. E tramutare in oro l’unico assist, dopo oltre un’ora di attesa, non è cosa di poco conto”.