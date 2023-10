Il Mattino – Napoli, rinnovo di Osimhen sempre più lontano: i dettagli

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il rinnovo di contratto di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, sembra essere sempre più lontano. Il nigeriano, come svelato in conferenza stampa da Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, aveva trovato un accordo verbale ad agosto per un ingaggio di 9 milioni all’anno, ma poi avrebbe fatto dietrofront, cambiando idea. Proprio le parole del patron avrebbero creato un malumore tra il bomber dei partenopei e Roberto Calenda, il suo agente, che sono rimasti stupiti e non l’hanno presa bene, visto che si aspettavano una chiamata proprio in merito al rinnovo. Ora l’attaccante azzurro non è più sereno, a causa anche del momento delicato causato dall’infortunio. L’attuale contratto scade nel 2025 ed il Napoli non correrà il rischio di perderlo a zero. Gli azzurri, quindi, potrebbero doverlo cedere a prezzo di saldo, con il centravanti che potrebbe diventare oggetto di saccheggio di molti club disposti a tutto per assicurarsi le prestazioni di uno degli attaccanti migliori al mondo, con il prezzo che dai 200 milioni iniziali ora potrebbe crollare. Una sorta di corto circuito, almeno dal punto di vista della comunicazione. Perché le parti sono entrambe sicure di essere nel giusto e che sia l’altro a dover fare un passo in avanti, magari quello decisivo.