Il Mattino – Napoli, scelte obbligate per Gattuso: col Granada possibilità per Lobotka ed Elmas dal 1′

Si avvicina il rientro nelle competizioni europee per il Napoli, che tra due giorni sarà ospite del Granada per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Percorso alla sfida che è estremamente complicato per la squadra azzurra, che si ritrova con ben otto indisponibili. Di conseguenza, Gennaro Gattuso dovrà ricorrere a una formazione obbligata in vista della trasferta al Nuevo Estadio de Los Carmenes di giovedì.

In porta spazio a Meret, riconfermata la difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui. A centrocampo, un’opzione dal primo minuto può essere quella di Fabian Ruiz. Gli altri quattro centrocampisti a disposizione sono Bakayoko, Zielinski, Elmas e Lobotka ed è probabile che questi ultimi due abbiano spazio dall’inizio. In attacco, Politano e Insigne sono i due esterni disponibili, punta centrale Osimhen, che partita dopo partita sta tornando in condizione, e Petagna, il quale resta però da valutare perché ieri non è apparso al meglio in allenamento. A riportarlo è Il Mattino.