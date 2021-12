Il Napoli ha trovato il sostituto di Kostas Manolas. Il club azzurro è in pole per il giovane difensore Malang Sarr, in uscita e totalmente fuori dai piani del Chelsea.

Secondo quanto riporta Il Mattino gli azzurri potrebbero ripetere l’operazione già fatta in passato per arrivare ad Anguissa, sfruttando per chiudere in prestito con diritto di riscatto.