Il Mattino – Napoli si ritira dalla corsa a Thauvin. Richieste troppo alte: le ultime

L’edizione odierna de “Il Mattino” fa il punto della situazione in entrata e in uscita in questa finestra di mercato per il Napoli. Ecco le ultime:

“Il ds Cristiano Giuntoli nelle ultime settimane, pare abbia sondato il territorio anche per l’attaccante esterno del Marsiglia, Florian Thauvin. Le richieste troppo alte però del giocatore, che chiedeva 5 milioni l’anno, hanno costretto il ds azzurro a un dietrofront. Fuori budget per il Napoli che dunque si è ritirato dall’asta. Definito il passaggio di Kevin Malcuit al Parma fino al termine della stagione, manca solo l’ufficialità. Sul fronte Emerson Palmieri ancora nessuna novità: Ghoulam non ha richieste.”